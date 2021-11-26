Правительство Кировской области одобрило создание сети приютов для животных

Короткая ссылка
Во время заседания правительства Кировской области начальник ветеринарии Сергей Чучалин заявил о создании в регионе сети государственных и муниципальных приютов для бездомных животных.
Правительство Кировской области одобрило создание сети приютов для животных
  • Pixabay

Об этом пишет progorod43.

В своём докладе Чучалин сообщил, что решение о создании сети приютов было принято на основании опроса жителей области и их отношения к проекту. Также было отмечено, что проект имеет большую социальную значимость и способствует формированию в обществе ответственного отношения к животным.

По итогам заседания Министерству имущественных отношений, Министерству финансов и Управлению ветеринарии по Кировской области была поручена подготовка предложения по организации и правовой форме государственных приютов.

Ранее председатель Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить