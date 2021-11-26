Правительство Кировской области одобрило создание сети приютов для животных

Во время заседания правительства Кировской области начальник ветеринарии Сергей Чучалин заявил о создании в регионе сети государственных и муниципальных приютов для бездомных животных.

Об этом пишет progorod43.

В своём докладе Чучалин сообщил, что решение о создании сети приютов было принято на основании опроса жителей области и их отношения к проекту. Также было отмечено, что проект имеет большую социальную значимость и способствует формированию в обществе ответственного отношения к животным.

По итогам заседания Министерству имущественных отношений, Министерству финансов и Управлению ветеринарии по Кировской области была поручена подготовка предложения по организации и правовой форме государственных приютов.

Ранее председатель Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с Общественной службой новостей прокомментировала планы по созданию цифровой базы животных из приютов в Москве.