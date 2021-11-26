На прямую линию губернатора Краснодарского края поступило более 1,4 тысячи обращений

На прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило более 1,4 тыс. обращений.

Глава региона ответит на вопросы жителей 1 декабря в эфире телеканала «Кубань 24».

Больше всего обращений (1167) поступило через соцсети. Ещё 233 — по многоканальному телефону.

Чаще всего вопросы связаны с коммунальным хозяйством (19%).

В число основных тем также вошли транспорт и дорожное хозяйство, QR-коды, социальное обеспечение, здравоохранение, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.