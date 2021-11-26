Экономист Паниди дала советы склонным к импульсивным покупкам людям
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Привлекательные цены могут привести не столько к экономии, сколько к лишним расходам, если человек склонен к импульсивным покупкам, поделилась она мнением в эфире радио Sputnik.
«Нужно постараться не принимать слишком быстрых решений. Если мы занимаемся шопингом онлайн, можем положить товары в корзину, но не надо сразу же оформлять, оплачивать покупку. Возможно, когда вы завтра откроете корзину, вам покажется, что часть из этих товаров можно убрать. Это может снизить влияние импульсивности», — сказала Паниди.
Кроме того, в период распродаж она порекомендовала «спрятать» в смартфоне приложения, с помощью которых можно сделать покупку в интернете, и не заниматься шопингом, если вы чувствуете себя усталым или голодным.
В то же время эксперт посоветовала не ограничивать себя слишком сильно. По её мнению, это может привести к срыву.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.