Экономист Паниди дала советы склонным к импульсивным покупкам людям

Поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Ксения Паниди посоветовала не торопиться с покупками в период распродаж.

Привлекательные цены могут привести не столько к экономии, сколько к лишним расходам, если человек склонен к импульсивным покупкам, поделилась она мнением в эфире радио Sputnik.

«Нужно постараться не принимать слишком быстрых решений. Если мы занимаемся шопингом онлайн, можем положить товары в корзину, но не надо сразу же оформлять, оплачивать покупку. Возможно, когда вы завтра откроете корзину, вам покажется, что часть из этих товаров можно убрать. Это может снизить влияние импульсивности», — сказала Паниди.

Кроме того, в период распродаж она порекомендовала «спрятать» в смартфоне приложения, с помощью которых можно сделать покупку в интернете, и не заниматься шопингом, если вы чувствуете себя усталым или голодным.

В то же время эксперт посоветовала не ограничивать себя слишком сильно. По её мнению, это может привести к срыву.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.