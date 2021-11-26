Автоэксперт Шапарин поделился мнением о необходимости прогрева машины зимой

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, нужно ли прогревать современную машину в холодное время года.

«Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются», — заявил автоэксперт в беседе с радио Sputnik.

В то же время Шапарин напомнил, что при минусовых температурах двигатель нельзя сильно «раскручивать» в первые несколько минут.

«Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон», — уточнил он.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своих автомобилей.

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