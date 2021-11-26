Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших в шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Отмечается, что пятеро спасателей награждены посмертно. Ранее стало известно, что в шахте найден выживший.