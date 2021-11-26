Аналитики предупредили о различных видах мошенничества в «чёрную пятницу»

Короткая ссылка
Компания по кибербезопасности Zecurion провела исследование, согласно которому объём украденных денег по итогам распродаж в «чёрную пятницу» может превысить 300 млн рублей.
Аналитики предупредили о различных видах мошенничества в «чёрную пятницу»
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», чаще всего мошенники создают сайты-клоны интернет-магазинов и привлекают клиентов аномальными скидками, однако по факту деньги уходят злоумышленникам.

Большой объём неправомерных списаний в период распродаж объясняется ажиотажем со стороны покупателей и продавцов: по данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, это даёт возможность выдать мошенническое предложение за настоящее.

«Злоумышленники часто апеллируют к жажде наживы, однако реальные продавцы не станут торговать ходовым товаром себе в убыток — скидка и её размер должны быть адекватны. Красные, жёлтые, чёрные ценники и даже скидки в 90% не гарантируют выгодной покупки», ― уточнил эксперт.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить