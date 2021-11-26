Аналитики предупредили о различных видах мошенничества в «чёрную пятницу»

Компания по кибербезопасности Zecurion провела исследование, согласно которому объём украденных денег по итогам распродаж в «чёрную пятницу» может превысить 300 млн рублей.

Как пишут «Известия», чаще всего мошенники создают сайты-клоны интернет-магазинов и привлекают клиентов аномальными скидками, однако по факту деньги уходят злоумышленникам.

Большой объём неправомерных списаний в период распродаж объясняется ажиотажем со стороны покупателей и продавцов: по данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, это даёт возможность выдать мошенническое предложение за настоящее.

«Злоумышленники часто апеллируют к жажде наживы, однако реальные продавцы не станут торговать ходовым товаром себе в убыток — скидка и её размер должны быть адекватны. Красные, жёлтые, чёрные ценники и даже скидки в 90% не гарантируют выгодной покупки», ― уточнил эксперт.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.