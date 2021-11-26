В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Капотня»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 га», — отметил Ефимов.
По его словам, инвестор вложит в реализацию 30 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 4 млрд рублей.
На рассматриваемой территории построят общественно-деловые объекты и предприятия, где создадут более 2,5 тыс. рабочих мест.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».