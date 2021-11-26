В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Капотня»

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о публикации проекта решения о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Капотня» на юго-востоке столицы.
В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Капотня»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 га», — отметил Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в реализацию 30 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 4 млрд рублей.

На рассматриваемой территории построят общественно-деловые объекты и предприятия, где создадут более 2,5 тыс. рабочих мест.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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