Подмосковье вошло в тройку самых активных участников конкурса «Экология — дело каждого»
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минэкологии.
«В Московской области уделяется большое внимание экологическому образованию и просвещению. Результаты конкурса ещё раз это доказали: Подмосковье вошло в тройку лидеров по количеству участников, наряду с Москвой и Краснодарским краем», — заявил зампред правительства региона, министр экологии и природопользования Андрей Разин.
По его словам, в трёх номинациях победили участники из Наро-Фоминского округа и Балашихи.
Всего из Подмосковья пришло более 420 работ.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в России в текущем году 70 млн саженцев высадили в рамках акции «Сохраним лес».