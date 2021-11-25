Аналитик Ульянов предупредил об активизации мошенников в преддверии распродаж

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил об активизации мошенников в преддверии распродаж.
Аналитик Ульянов предупредил об активизации мошенников в преддверии распродаж
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что уже за некоторое время до старта распродаж злоумышленники могут заманивать потенциальных жертв в мошеннические схемы в интернете, мессенджерах, каналах. Используются подставные рекламы и фейковые аккаунты.

«Если группа — несколько тысяч человек, и заходит какой-то очередной участник и бросает ссылку на классное предложение, которое очень дешёвое, выгодное, какой-то нужный товар. Конечно, все бросаются кликать, смотреть», — сказал Ульянов.

По его словам, торговые площадки должны сами выявлять и блокировать мошеннические аккаунты.

Как напомнил эксперт, в маркетплейсе перевод денег не происходит сразу — процедура проводится в несколько этапов.

«И большая заслуга маркетплейсов всегда состоит в том, что они немножко очищают этот рынок от мошенников, потому что, посмотрев просто в интернет, там мошеннических предложений гораздо больше», — добавил он.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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