В Москве наградили лауреатов международной премии «Экология — дело каждого»

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В Москве вручили награды лауреатам международной премии «Экология — дело каждого». Из 9500 проектов жюри выбрало 174 лучших.
В Москве наградили лауреатов международной премии «Экология — дело каждого»
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

Среди участников — представители регионов России и 27 стран. Они проводили экологические акции, флешмобы, снимали видеоролики.

«Мы понимаем, что мир сегодня переформатируется, что всё, что мы использовали и уничтожили, зачастую исходя из благих желаний, оказывается невосполнимым. Особенно детям и молодёжи сегодня понятно, что у них сегодня миссия — сохранить не только своё будущее, но и будущее всех людей на планете Земля», — заявил Вячеслав Фетисов, национальный посол доброй воли ООН по окружающей среде.

Гран-при получила Вера Баукина из Санкт-Петербурга, которая сняла видеоролик о правилах экологичного поведения в жизни.

Диплом первой степени разделили Амир Закраилов из Чечни и Милана Тимошенко из Московской области, которые вместе с родителями переплыли Байкал, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в России в текущем году 70 млн саженцев высадили в рамках акции «Сохраним лес».

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