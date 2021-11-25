Эксперт рекомендовал не использовать проводные наушники во время зарядки смартфона

Генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин рекомендовал не использовать проводные наушники во время зарядки смартфона.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что использование неоригинального зарядного устройства может привести к удару током, если человек одновременно слушает музыку через проводные наушники.

Как отметил эксперт, лучше не пользоваться гаджетом во время зарядки, даже если речь идёт об оригинальном аксессуаре. Это позволит избежать нарушения работы индикатора заряда и уменьшит риск перегрева аккумулятора.

По словам Кусакина, если неоригинальное зарядное устройство работает исправно и проверено заводским контролем качества, то при правильном использовании гаджет вряд ли ударит током.

«Они предлагают доступные аналоги дорогостоящим комплектным оригинальным зарядным устройствам для смартфонов. И в этом нет ничего плохого», — добавил эксперт.

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