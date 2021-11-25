Турэксперты рассказали о самых дорогих направлениях для отдыха

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Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказали о самых дорогих направлениях для отдыха.
Турэксперты рассказали о самых дорогих направлениях для отдыха
  • Pixabay

«Если мы говорим о зарубежных дорогих направлениях, то их можно условно разделить на две группы: дорогие в силу своей удалённости и дорогие из-за средств размещения. Первое — это Новая Зеландия. Также это Чёрная Африка. Там на цены влияют индивидуальные программы, инструкторы, охрана», — заявил Мальцев в беседе с URA.RU.

По его словам, к данной категории можно отнести и побережье Мапуту (Мозамбик). Ещё одним направлением он назвал город Картахена в Колумбии и острова, расположенные рядом.

Со своей стороны, Осипова включила в число таких направлений Мальдивы и Сейшелы.

«Эмираты не могут войти в этот список, потому что там есть отели на любой кошелёк. Поэтому я бы эти две страны выделила из тех, что принимают российских туристов», — пояснила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.

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