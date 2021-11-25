Власти Алтайского края обсудили перспективы сотрудничества с Китаем
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Об этом сообщает kp.ru.
По итогам 2020 года КНР заняла второе место среди основных внешнеторговых партнёров края и первое место среди стран дальнего зарубежья. Объём товарооборота с 2016 по 2020 год вырос более чем на 50% и достиг по итогам прошлого года почти $280 млн.
В общем объёме экспорта поставки продовольственной продукции из Алтайского края в Китай за пять лет выросли в 2,3 раза ($138 млн по итогам 2020 года).
Губернатор и посол также обсудили актуальные направления взаимодействия в рамках международного транспортного коридора Россия — Монголия — Китай.
Также обсуждались отношения Алтайского края и Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.