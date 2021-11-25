В Подмосковье рассказали о ходе работы по предоставлению жилья детям-сиротам
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Работа по обеспечению жильём детей-сирот идёт полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах», — отметила Каклюгина.
По её словам, дети получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить.
В 2020 году квартиры в Подмосковье получили 788 детей-сирот.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», глава Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.