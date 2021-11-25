В Подмосковье рассказали о ходе работы по предоставлению жилья детям-сиротам

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В Московской области 587 детей-сирот получили квартиры с начала 2021 года. До конца года жильём будут обеспечены 785 человек, заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина.
В Подмосковье рассказали о ходе работы по предоставлению жилья детям-сиротам
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Работа по обеспечению жильём детей-сирот идёт полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах», — отметила Каклюгина.

По её словам, дети получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить.

В 2020 году квартиры в Подмосковье получили 788 детей-сирот.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», глава Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.

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