В Подмосковье рассказали о ходе работы по предоставлению жилья детям-сиротам

В Московской области 587 детей-сирот получили квартиры с начала 2021 года. До конца года жильём будут обеспечены 785 человек, заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Работа по обеспечению жильём детей-сирот идёт полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах», — отметила Каклюгина. По её словам, дети получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить. В 2020 году квартиры в Подмосковье получили 788 детей-сирот. Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», глава Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов рассказал о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.