Детский омбудсмен Ярославская прокомментировала ситуацию с сиротами в Москве

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Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с положением сирот в столице.
Детский омбудсмен Ярославская прокомментировала ситуацию с сиротами в Москве
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  • Gettyimages.ru

«В Москве нет детских домов — в Москве есть центры семейного содействия. Условия пребывания ребят в центрах семейного содействия приближены — как государство могло сделать, оно сделало — к семье», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, дети живут в семьях, но с ними не мамы и не папы — с ними воспитатели, няни, педагоги допобразования.

«В школу дети ходят как каждый обычный ребёнок, 93% ребят, имеющих статус, проживают в приёмных семьях. Только 1400 детей на всю Москву — это те дети, которые проживают в центрах семейного содействия», — уточнила Ярославская.

Она отметила, что работу по развитию сети семейных центров нужно продолжать и дальше.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе рассказали о работе по предоставлению жилья детям-сиротам.

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