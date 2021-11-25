Симоньян: западные соцсети не удаляют посты противников вакцинации в России

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» отметила, что западные соцсети не удаляют и не блокируют в России антиваксерные посты, хотя на Западе те же соцсети такие публикации блокируют мгновенно.
Симоньян: западные соцсети не удаляют посты противников вакцинации в России
  • © RT

«Никакая Маша Шукшина и все остальные не могли бы публиковать ни слова из того, что они публикуют уже год, если бы они это делали в тамошних аккаунтах, для той аудитории, на тех языках. Никогда», — сказала Симоньян.

Она добавила, что её никто не убедит, что это делается не специально.

«Особенно учитывая существование различных организаций и аккаунтов, которые, как показывают в том числе наши расследования, финансируются НКО вроде CitizenGo, получающих финансирование из соответствующих источников, как обычно, ниточки которого, как всегда, ведут напрямую к Госдепу и к ЦРУ», — заявила главред RT.

Западные соцсети намеренно игнорируют антипрививочные кампании в России, и соответствующие органы должны обратить на это внимание, добавила Симоньян.

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