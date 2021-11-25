Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
Как пишет Интерфакс, такое решение было единогласно поддержано на заседании совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге.
Матвиенко поблагодарила других членов совета за доверие.
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