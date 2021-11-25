Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Как пишет Интерфакс, такое решение было единогласно поддержано на заседании совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Матвиенко поблагодарила других членов совета за доверие.