Названы регионы с самым высоким спросом на иномарки с пробегом в 2021 году

Сервис «Авито Авто» провёл исследование, которое показало, в каких регионах страны самый высокий спрос на иномарки с пробегом в 2021 году.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Калининград стал лидером по доле спроса на иномарки с пробегом с показателем 97,6%. Самыми популярными здесь стали немецкие и японские машины.

На втором месте в рейтинге — Москва и область (86,6%), где доля спроса также оказалась наибольшей у авто из Германии и Японии.

В Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске доля также превышает отметку 80%. Автомобили немецких брендов лидируют в Петербурге, а японских — в Иркутске и Новосибирске.

Российские автомобили наибольшим спросом пользуются в Тольятти, Махачкале, Ставрополе, Саратове и Ульяновске.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как установить реальный пробег подержанной машины.