Специалист по кибербезопасности Щербаков рассказал о мерах безопасности в дни распродаж

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Эксперт в области кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Щербаков рассказал о мерах безопасности в дни распродаж.
Специалист по кибербезопасности Щербаков рассказал о мерах безопасности в дни распродаж
  • РИА Новости

«Первое, самое важное, хотелось бы отметить, что никто из нас, наверное, не идеален и схемы бывают настолько изощрённые и хитрые, что даже лучшие из нас могут на них попасться», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, можно завести виртуальную или дополнительную карту и использовать её для интернет-покупок. Пополнять такую карту желательно ровно на ту сумму, которая нужна для конкретной покупки.

Также Щербаков напомнил, что необходимо обращать внимание на детали адреса страницы, чтобы избежать фейковых сайтов известных площадок.

«Если вы постоянно используете одни и те же популярные площадки, у них наверняка есть приложение в магазине приложений на вашем телефоне, я рекомендую использовать именно их. Потому что приложение само подключается к площадке вашего магазина, и там уже такие методы, как замена букв или замена сертификата, не работают», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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