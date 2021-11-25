В Москве задержали 17 подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших горожан

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В Москве задержали 17 человек, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших горожан.
В Москве задержали 17 подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью умерших горожан
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По версии следствия, гендиректор агентства недвижимости, расположенного в центре Москвы, решила создать преступное сообщество для совершения незаконных сделок и привлекла 16 сообщников.

Подозреваемые собирали сведения об умерших владельцах недвижимости, после чего завладевали ею, представляясь наследниками или покупателями. Они использовали поддельные паспорта и другие документы.

Впоследствии квартиры продавались на вторичном рынке. Новые владельцы через несколько месяцев получали повестки из суда о признании сделок недействительными.

По предварительным данным, потерпевшие лишились 60 млн рублей, городской бюджет потерял более 80 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.

«По местам проживания злоумышленников и в офисных помещениях проведены обыски. Обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи и списки с адресами квартир», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, также изъяты банковские карты, деньги, драгоценные ювелирные изделия и личные документы умерших граждан, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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