Команда из Москвы стала призёром на международном конкурсе по ИИ для детей

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что коллектив TechMoscow из детского технопарка «Москва» завоевал второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту (ИИ) для детей Artificial Intelligence International Junior Contest.
Команда из Москвы стала призёром на международном конкурсе по ИИ для детей
  • © tekhnoparkkids
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Представители TechMoscow завоевали серебро в номинации «Креативные индустрии», оказавшись в числе 14 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей.

«Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход даёт закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место», — сказала Сергунина.

Отмечается, что в состязании приняли участие свыше 26 тыс. школьников более чем из 100 стран. В финал конкурса попали 45 команд.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы в сентябре.

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