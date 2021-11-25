Команда из Москвы стала призёром на международном конкурсе по ИИ для детей
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Представители TechMoscow завоевали серебро в номинации «Креативные индустрии», оказавшись в числе 14 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей.
«Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход даёт закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место», — сказала Сергунина.
Отмечается, что в состязании приняли участие свыше 26 тыс. школьников более чем из 100 стран. В финал конкурса попали 45 команд.
Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы в сентябре.