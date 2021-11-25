Разведчики морской пехоты ТОФ провели учения в Приморском крае

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В Приморском крае, на полигоне Горностай, состоялось специальное учение с разведывательными подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России.
Разведчики морской пехоты ТОФ провели учения в Приморском крае
  • © Минобороны России

Об этом пишет телеканал «Звезда».

В ходе выполнения задач морские пехотинцы проникли в охраняемую зону по подземным коммуникациям, преодолели условно заражённые участки местности с использованием противогазов, штурмовали здания и другие препятствия, встречающиеся на пути.

Разведгруппы также совершили налёт на «врага» для захвата документов.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих и около десяти единиц техники морской пехоты ТОФ.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

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