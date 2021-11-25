Аналитик Муртазин предупредил об использующих трафик приложениях на смартфоне

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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что установленные на смартфон приложения нередко загружают данные без уведомления пользователя, быстрее расходуя трафик.
Аналитик Муртазин предупредил об использующих трафик приложениях на смартфоне
  • РИА Новости

«Очень часто человек вроде ничего не загружает, но оказывается, что интернет тратится, и в больших количествах. Зачастую мы просто не понимаем, что без нашего ведома делают те или иные приложения, какой объём данных они загружают. Например, может загружаться новая прошивка для смартфона, она может «весить» несколько сот мегабайт, а то и гигабайт», — предупредил специалист в беседе с радио Sputnik.

Также, по его словам, социальные сети часто используют интернет. Со своей стороны, приложения для просмотра фильмов и сериалов могут начать загружать в память устройства то, что вы начали смотреть.

В связи с этим Муртазин напомнил, что на устройствах iOS и Android предусмотрена возможность ограничения передачи данных.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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