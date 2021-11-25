Капремонт проведут в 58 офисах госуслуг Москвы

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 58 столичных офисах государственных услуг «Мои документы» запланировали провести ремонтные работы.
Капремонт проведут в 58 офисах госуслуг Москвы
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ракова отметила, что ремонт позволит сделать центры более доступными для маломобильных горожан и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Капремонт проведут в офисах, которые находятся в районах Можайский и Кунцево, Ивановское, Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово, Фили-Давыдково, Хорошёво-Мнёвники и Южное Медведково.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».

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