Капремонт проведут в 58 офисах госуслуг Москвы

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 58 столичных офисах государственных услуг «Мои документы» запланировали провести ремонтные работы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ракова отметила, что ремонт позволит сделать центры более доступными для маломобильных горожан и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Капремонт проведут в офисах, которые находятся в районах Можайский и Кунцево, Ивановское, Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово, Фили-Давыдково, Хорошёво-Мнёвники и Южное Медведково.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».