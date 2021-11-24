В Самаре открылся российско-казахстанский форум «Молодые учёные»
Об этом сообщает volga.news.
«Наша общая задача — привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий, повысить вовлечённость профессионального сообщества в реализацию новых идей и проектов. Я рад, что этот замечательный проект «Молодые учёные» динамично развивается, обретает всё больше новых единомышленников, объединяет активную, деятельную молодёжь из наших стран», — заявил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Участниками форума стали студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодёжных общественных организаций.
Основная цель — развитие международного молодёжного сотрудничества России и Казахстана.
Форум завершит работу 26 ноября.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки.