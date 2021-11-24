В Самаре открылся российско-казахстанский форум «Молодые учёные»

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В Самаре прошло открытие российско-казахстанского форума «Молодые учёные».

Об этом сообщает volga.news.

«Наша общая задача — привлечь талантливую молодёжь в сферу науки и технологий, повысить вовлечённость профессионального сообщества в реализацию новых идей и проектов. Я рад, что этот замечательный проект «Молодые учёные» динамично развивается, обретает всё больше новых единомышленников, объединяет активную, деятельную молодёжь из наших стран», — заявил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участниками форума стали студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодёжных общественных организаций.

Основная цель — развитие международного молодёжного сотрудничества России и Казахстана.

Форум завершит работу 26 ноября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье ещё 60 молодых учёных смогут купить жильё по программе льготной ипотеки.

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