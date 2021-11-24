Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с представителями татарской диаспоры в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

На данный момент в Саудовской Аравии проживают около 200 татар. Почти все представляют новую волну эмиграции, за исключением нескольких семей, которые являются потомками выходцев из деревни Кизляу (Курманаево) Нурлатского района.

В 2020 году началась работа по сплочению татар, проживающих в Саудовской Аравии. В их ближайших планах — создать общество для сохранения национальной идентичности, татарского языка и передачи его подрастающему поколению.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.