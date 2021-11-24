В Нижегородской области назвали лауреатов конкурса «Инвестпроект года»

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В Нижегородской области определили победителей конкурса «Инвестпроект года». Он проходил в 15-й раз.
В Нижегородской области назвали лауреатов конкурса «Инвестпроект года»
  • © Пресс-служба правительства Нижегородской области

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На конкурс подали 45 заявок в восьми номинациях. Соискателями премии стали 32 компании. Восемь лауреатов были названы в формате видеоконференции.

«Мы уделяем вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе особое внимание. У нас успешно действует инфраструктура поддержки инвесторов, территории с особым налоговым режимом. Стараемся постоянно работать в этом направлении», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, на конкурсе представлены очень достойные проекты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн.

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