В Нижегородской области назвали лауреатов конкурса «Инвестпроект года»

В Нижегородской области определили победителей конкурса «Инвестпроект года». Он проходил в 15-й раз.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На конкурс подали 45 заявок в восьми номинациях. Соискателями премии стали 32 компании. Восемь лауреатов были названы в формате видеоконференции.

«Мы уделяем вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе особое внимание. У нас успешно действует инфраструктура поддержки инвесторов, территории с особым налоговым режимом. Стараемся постоянно работать в этом направлении», — заявил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, на конкурсе представлены очень достойные проекты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн.