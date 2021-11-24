Автоэксперт Субботин дал советы по безопасному вождению в непогоду
- РИА Новости
«Я предполагаю, что многие автомобилисты переобулись. Раз они это сделали, то беспокоиться не о чем. Зимние покрышки хорошо «держат» автомобиль», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, нужно соблюдать общие правила, в том числе держать дистанцию и избегать резких входов в повороты.
«При морозе нужно иметь в виду, что, если дороги не обработаны, особенно во дворах, на малообъезженных улицах, на перекрёстках, там, где тормозят, может быть накат, может образоваться лёд», — предупредил Субботин.
Он отметил, что скорость должна быть такая же, как у потока.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил в беседе с URA.RU о правилах безопасной езды в гололёд и снегопад.