Автоэксперт Субботин дал советы по безопасному вождению в непогоду

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин дал советы по безопасному вождению в непогоду.
Автоэксперт Субботин дал советы по безопасному вождению в непогоду
  • РИА Новости

«Я предполагаю, что многие автомобилисты переобулись. Раз они это сделали, то беспокоиться не о чем. Зимние покрышки хорошо «держат» автомобиль», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, нужно соблюдать общие правила, в том числе держать дистанцию и избегать резких входов в повороты.

«При морозе нужно иметь в виду, что, если дороги не обработаны, особенно во дворах, на малообъезженных улицах, на перекрёстках, там, где тормозят, может быть накат, может образоваться лёд», — предупредил Субботин.

Он отметил, что скорость должна быть такая же, как у потока.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил в беседе с URA.RU о правилах безопасной езды в гололёд и снегопад.

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