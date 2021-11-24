В РСТ рассказали о бюджетных направлениях на зимние каникулы

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что варианты есть, к примеру, если выбрать для поездки юг России, Калининград, Золотое кольцо.

«Перелёт в Сочи — на распродаже можно найти билеты дешевле 2 тыс.», — сказал эксперт. По его словам, с размещением возможны варианты от 1,5 тыс. рублей в сутки.

Как отметил Барзыкин, это будет не «5 звёзд» и без встречи Нового года, но выбор есть.

«За границу — вряд ли. Только если очень постараться. Может, в Турцию куда-то, но перелёт в Анталью обойдётся в 27 тыс. В Египет — от 50 тыс. путёвки. Плюс посчитайте ПЦР-тесты: один-два туда и два раза по прилёте обратно», — сказал эксперт.

Ранее Барзыкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Куба и Мексика могут стать самыми востребованными направлениями у россиян среди стран, перелёт в которые облегчат с 1 декабря.