В РСТ рассказали о бюджетных направлениях на зимние каникулы

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.
В РСТ рассказали о бюджетных направлениях на зимние каникулы
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что варианты есть, к примеру, если выбрать для поездки юг России, Калининград, Золотое кольцо.

«Перелёт в Сочи — на распродаже можно найти билеты дешевле 2 тыс.», — сказал эксперт. По его словам, с размещением возможны варианты от 1,5 тыс. рублей в сутки.

Как отметил Барзыкин, это будет не «5 звёзд» и без встречи Нового года, но выбор есть.

«За границу — вряд ли. Только если очень постараться. Может, в Турцию куда-то, но перелёт в Анталью обойдётся в 27 тыс. В Египет — от 50 тыс. путёвки. Плюс посчитайте ПЦР-тесты: один-два туда и два раза по прилёте обратно», — сказал эксперт.

Ранее Барзыкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Куба и Мексика могут стать самыми востребованными направлениями у россиян среди стран, перелёт в которые облегчат с 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить