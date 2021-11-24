Морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий

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Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку на специальной психологической полосе препятствий на полигоне Хмелёвка.
Морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Полоса препятствий предназначена для закрепления ранее приобретённых навыков морально-психологической устойчивости. Её прохождение максимально приближено к условиям ведения боевых действий — дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками ведения боя.

К прохождению такой полосы препятствий было привлечено 100 военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке подводных минных заграждений в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

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