Морпехи Балтфлота провели тренировку на психологической полосе препятствий

Военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку на специальной психологической полосе препятствий на полигоне Хмелёвка.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Полоса препятствий предназначена для закрепления ранее приобретённых навыков морально-психологической устойчивости. Её прохождение максимально приближено к условиям ведения боевых действий — дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками ведения боя.

К прохождению такой полосы препятствий было привлечено 100 военнослужащих.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке подводных минных заграждений в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.