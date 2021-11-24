РЭО профинансирует мусоросортировочный комплекс в Самарской области на 270 млн рублей

Российский экологический оператор и компания «ЭкоРесурсПоволжье» заключили соглашение, по которому РЭО вложит 270 млн рублей в объект обработки ТКО в Самарской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«23 ноября был подписан договор купли-продажи облигаций с инвестором «ЭкоРесурсПоволжье», на 1 декабря назначено размещение облигаций», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на втором этапе проекта предусмотрено строительство объекта утилизации ТКО. Как отметил Буцаев, общий размер инвестиций составит около 1,6 млрд рублей.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.