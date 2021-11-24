Бизнес-эксперт Самойлова напомнила о важности контролировать свои финансы

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Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова напомнила о важности контролировать свои финансы.
Бизнес-эксперт Самойлова напомнила о важности контролировать свои финансы
  • Reuters

«Во-первых, люди, которые контролируют собственные финансы, умеют увеличивать доходы и оптимизировать расходы, всегда имеют запас средств», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, люди устают жить в беспорядке, когда непонятно, куда уходят деньги, даже если заработок хороший.

Как отметила Самойлова, необходимые знания можно получить в интернете. Также можно обратиться в специальные учебные заведения.

«Учебное заведение или финансовую школу нужно выбирать очень внимательно, потому что на рынке много предложений, но не факт, что везде речь идёт о настоящем обучении. Много организаций, у которых главная цель — это заработать на вас», — предупредила эксперт.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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