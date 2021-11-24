В столице запустили новый трек программы «Московский акселератор»

В столице запустили трек ArchTech программы «Московский акселератор», цель которого — поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнёрами трека.

Ранее НСН передавала, что Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».