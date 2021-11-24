В Федерации автовладельцев напомнили о правилах безопасности на дорогах в сумерки

Директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев напомнил о правилах безопасности на дорогах в тёмное время суток.

«Однозначно это тяжёлое время для всех водителей — у кого-то зрение плохое, у кого-то опыт отсутствует, это проблема не индивидуальная. Отсутствие достаточного освещения в утренние часы может приводить к более сонному состоянию, в вечерние часы из-за этого может быть тяжелее сконцентрироваться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, утром нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, поскольку основное количество ДТП, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. Также следует проверять работу световых приборов.

Как добавил Канаев, если вечером, после рабочего дня трудно сконцентрироваться, то лучше остановиться и отдохнуть.

Кроме того эксперт напомнил, что начинающим автомобилистам особенно важно контролировать скоростной режим и не торопиться, когда светает или вечереет.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил в беседе с URA.RU о правилах безопасной езды в гололёд и снегопад.