Жители Подмосковья смогут получить справку из центра занятости онлайн

На портале госуслуг Московской области появилась услуга по предоставлению справок из центров занятости со встроенным сервисом предпроверки.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«При подаче онлайн-заявления «умный» сервис предпроверки автоматически определит, был ли заявитель зарегистрирован в качестве безработного, и в зависимости от этого предложит получить три или семь положенных видов справок», — объяснил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, перед заполнением электронного заявления нужно авторизоваться на портале с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.

Ранее для получения таких документов гражданам приходилось лично обращаться в центры занятости.

Как передавало ИА «Удмуртия», в республике перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.