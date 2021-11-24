Жители Подмосковья смогут получить справку из центра занятости онлайн

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На портале госуслуг Московской области появилась услуга по предоставлению справок из центров занятости со встроенным сервисом предпроверки.
Жители Подмосковья смогут получить справку из центра занятости онлайн
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«При подаче онлайн-заявления «умный» сервис предпроверки автоматически определит, был ли заявитель зарегистрирован в качестве безработного, и в зависимости от этого предложит получить три или семь положенных видов справок», — объяснил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, перед заполнением электронного заявления нужно авторизоваться на портале с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.

Ранее для получения таких документов гражданам приходилось лично обращаться в центры занятости.

Как передавало ИА «Удмуртия», в республике перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.

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