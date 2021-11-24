Производители детских товаров предложили отменить запрет на производство продукции из вторсырья

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Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что в технический регламент «О безопасности игрушек» предложено внести поправки — отменить запрет на производство продукции из вторсырья.
Производители детских товаров предложили отменить запрет на производство продукции из вторсырья
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она напомнила, что решение о запрете приняли в 2009 году, когда разрабатывали техрегламент. По словам Цицулиной, в настоящее время запрет мешает развитию отрасли.

Как отметила эксперт, инициативу уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС, в которую входят представители всех стран — участниц союза.

Ранее, как передавало «Радио 1», в Подмосковье сообщили о лидерстве региона в развитии систем переработки вторсырья.

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