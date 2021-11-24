Юрист Бородин предложил ввести запрет на указание пола виновников ДТП

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин предложил ввести запрет на указание пола виновников ДТП.

«Я считаю, что сегодня не нужно разделять водителей на какие-то категории, то есть если это водитель и он имеет водительские права, то он, когда садится за руль, он водитель. И не нужно здесь разделять на мужской и женский пол», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, при поступлении дела в суд в протоколе обозначено именно «водитель», без указания пола.

«Правильным будет внести именно поправку, потому что зачастую бывает, когда происходит ДТП и женщина за рулём, то начинают писать какие-то гадости», — пояснил Бородин.

Как добавил эксперт, есть журналисты, которые недобросовестно к этому подходят.

Ранее председатель Союза автошкол Москвы и России Александр Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об инициативах по снижению числа случаев ДТП со смертельным исходом.