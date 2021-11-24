Голикова высказалась о ситуации со смертностью пациентов с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства высказалась о ситуации со смертностью пациентов с коронавирусом в стране.

Она отметила, что «к сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности».

«По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан — это серьёзная, драматичная статистика. И я ещё раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше. Как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учёте. И, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», — заявила Голикова.

Согласно данным на 24 ноября, в России в течение суток выявили 33 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.

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