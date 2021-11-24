Голикова назвала пять регионов России с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19
- AP
«Уровень заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах: это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым», — сказала Голикова.
Она отметила, что в 33 регионах отмечается снижение.
По её словам, «наиболее значимое снижение отмечается в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области».
RT ведёт трансляцию совещания.
В России в течение суток выявили 33 558 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.
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