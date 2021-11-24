Голикова назвала пять регионов России с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства назвала пять регионов страны с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова назвала пять регионов России с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19
  • AP

«Уровень заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах: это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым», — сказала Голикова.

Она отметила, что в 33 регионах отмечается снижение. 

По её словам, «наиболее значимое снижение отмечается в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области».

RT ведёт трансляцию совещания.

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