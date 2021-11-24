ЦБ вместе с Минцифры предложит усилить контроль за использованием данных граждан

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Центробанк вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте данных граждан и бизнеса. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
ЦБ вместе с Минцифры предложит усилить контроль за использованием данных граждан
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Мы будем выходить вместе с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности за использование данных граждан и бизнеса. И мы хотим реализовать платформу согласий, когда гражданин видит, какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его «мониторит» и фактически является владельцем своих данных», — сообщила она.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала навести порядок с оборотом персональных данных. 

Ранее президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с радио Sputnik рассказал, как персональные данные граждан могут попасть в руки мошенников.

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