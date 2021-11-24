В Карелии после ДТП с автобусом пять человек доставили в больницу

В Карелии, в Питкярантском районе, на 306-м км автодороги А-121 «Сортавала» произошло ДТП с экскурсионным автобусом. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что «автобус двигался в сторону города Сортавала. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием».

Сообщается, что в салоне было 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод.

«В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на автодороге, ведущей из Майкопа в Адыгейск, погибли три человека.