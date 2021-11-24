За сутки в России умерли 1240 пациентов с коронавирусом

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За сутки в России умерли 1240 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки в России умерли 1240 пациентов с коронавирусом
  • AP

Накануне скончались 1243 пациента. Общее число летальных исходов — 267 819.

Почти 3,6 млн человек заболели коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. — умерли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ, число новых случаев инфицирования и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News объяснил, как выявить постковидный синдром. 

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