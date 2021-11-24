Председатель Верховного суда Башкирии Латыпова умерла от осложнений после коронавируса

Умерла председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.

«Латыпова находилась на больничном, она умерла сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Латыпова работала в Верховном суде Башкирии с 1988 года. Председателем суда была назначена в 2019 году указом российского президента.

Ранее сообщалось, что последний министр здравоохранения СССР академик РАН Игорь Денисов умер в возрасте 80 лет.