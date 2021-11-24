Председатель Верховного суда Башкирии Латыпова умерла от осложнений после коронавируса
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- РИА Новости
«Латыпова находилась на больничном, она умерла сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Латыпова работала в Верховном суде Башкирии с 1988 года. Председателем суда была назначена в 2019 году указом российского президента.
Ранее сообщалось, что последний министр здравоохранения СССР академик РАН Игорь Денисов умер в возрасте 80 лет.