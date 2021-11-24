Глава Ленобласти рассказал о планах внедрения карты «Тройка» в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости рассказал о планах внедрения карты «Тройка» в регионе.

«В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно», — ответил Дрозденко на вопрос, когда в регионе может заработать карта «Тройка».

При этом он сообщил, что в регионе частично работает карта «Подорожник».

«Карта «Тройка» более продвинутая, чем «Подорожник». И учитывая, что в карту «Тройка» уже вошли не только Москва, Московская область, но и Тверская, Калужская области, мы решили, что мы всё-таки пойдём на более современную систему учёта», — заявил губернатор.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный десятитысячный тираж карты «Тройка».