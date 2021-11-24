Глава Ленобласти рассказал о планах внедрения карты «Тройка» в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости рассказал о планах внедрения карты «Тройка» в регионе.
Глава Ленобласти рассказал о планах внедрения карты «Тройка» в регионе
  • РИА Новости

«В следующем году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно», — ответил Дрозденко на вопрос, когда в регионе может заработать карта «Тройка».

При этом он сообщил, что в регионе частично работает карта «Подорожник».

«Карта «Тройка» более продвинутая, чем «Подорожник». И учитывая, что в карту «Тройка» уже вошли не только Москва, Московская область, но и Тверская, Калужская области, мы решили, что мы всё-таки пойдём на более современную систему учёта», — заявил губернатор.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный десятитысячный тираж карты «Тройка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить