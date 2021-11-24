Пассажиропоток поездов дальнего следования планируют увеличить в России до 47% к 2035 году

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Объём пассажиропотока поездов дальнего следования к 2035 году планируют увеличить до 47% по сравнению с показателями 2019 года. Это следует из проекта Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на 2035 год.
Пассажиропоток поездов дальнего следования планируют увеличить в России до 47% к 2035 году
  • РИА Новости

«Железнодорожные перевозки: объём перевозок пассажиров будет расти со среднегодовым темпом в 1,2—2,4% в зависимости от сценария и увеличится на 21—47% в 2035 году относительно 2019 года, до 141,5—171,3 млн пассажиров», — приводит РИА Новости фрагмент документа.

В Минтрансе отметили, что достичь данных показателей можно при условии государственного субсидирования текущей деятельности, а также за счёт развития скоростного и высокоскоростного сообщения.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса сообщило, что более 86 млн поездок с бесконтактной оплатой совершили пассажиры «Мострансавто» в Московской области с начала 2021 года.

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