«Одноклассники» удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей
- РИА Новости
Отмечается, что «Одноклассники» запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса, в рамках которой до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.
Таким образом «Одноклассники» помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории.
Ранее сообщалось, что на собственной онлайн-конференции OK.Update социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление.