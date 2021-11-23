«Одноклассники» удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей

Социальная сеть «Одноклассники» удвоит бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что «Одноклассники» запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса, в рамках которой до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.

Таким образом «Одноклассники» помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории.

Ранее сообщалось, что на собственной онлайн-конференции OK.Update социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление.