«Одноклассники» удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей

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Социальная сеть «Одноклассники» удвоит бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки предпринимателей
  • РИА Новости

Отмечается, что «Одноклассники» запустили программу по поддержке малого и среднего бизнеса, в рамках которой до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.

Таким образом «Одноклассники» помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории.

Ранее сообщалось, что на собственной онлайн-конференции OK.Update социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление.

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