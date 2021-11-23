Власти Чувашии рассказали подробности эксперимента с QR-кодами

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Глава Чувашии Олег Николаев рассказал подробности эксперимента с QR-кодами.
Власти Чувашии рассказали подробности эксперимента с QR-кодами
  • РИА Новости

«Видим, что много людей имеют в руках справки, что у них много антител, но они якобы не болели. Поэтому мы подготовили возможный для реализации алгоритм и готовы хоть завтра его запустить», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, человек должен будет ещё раз сдать анализ в лабораториях, аккредитованных правительством Чувашии.

Как отметил Николаев, решение о генерации кода принимает врачебная комиссия, которая заседает в каждой поликлинике.

«Мы убираем субъективный фактор. Мы обсуждаем с Минздравом России и Роспотребнадзором, сколько должно быть антител, какие показатели смогут служить основанием для включения человека в реестр для генерации QR-кодов», — добавил глава республики.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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