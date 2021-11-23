Аналитики прокомментировали темпы строительства торговых центров в России

Короткая ссылка
Суммарный объём строительства торговых центров в конце 2021 года в России (за исключением Москвы) может достичь 644,8 тыс. кв. м, что на 88% превысит аналогичный показатель 2020-го, говорится в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.
Аналитики прокомментировали темпы строительства торговых центров в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В настоящее время в России построено 16 новых торговых объектов суммарной площадью 486,9 тыс. кв. м, пригодных для аренды.

«В 2021 году мы продолжаем ощущать сильное влияние пандемии на отрасль», — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Вместе с тем, сказала она, в настоящее время наблюдается улучшение ситуации. Открываются новые объекты торговой недвижимости, выходят новые бренды, покупатели возвращаются в ТЦ после снятия ограничений.

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в текущем году инвесторы приватизировали в три раза больше объектов нежилой недвижимости в Москве, чем в 2019-м, благодаря возможности сделать это онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить