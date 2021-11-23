Аналитики прокомментировали темпы строительства торговых центров в России

Суммарный объём строительства торговых центров в конце 2021 года в России (за исключением Москвы) может достичь 644,8 тыс. кв. м, что на 88% превысит аналогичный показатель 2020-го, говорится в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В настоящее время в России построено 16 новых торговых объектов суммарной площадью 486,9 тыс. кв. м, пригодных для аренды.

«В 2021 году мы продолжаем ощущать сильное влияние пандемии на отрасль», — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Вместе с тем, сказала она, в настоящее время наблюдается улучшение ситуации. Открываются новые объекты торговой недвижимости, выходят новые бренды, покупатели возвращаются в ТЦ после снятия ограничений.

Ранее, как передавала НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в текущем году инвесторы приватизировали в три раза больше объектов нежилой недвижимости в Москве, чем в 2019-м, благодаря возможности сделать это онлайн.