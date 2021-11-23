Финансовый консультант Бенетт дала советы покупателям на период распродаж

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Финансовый консультант, эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт дала советы покупателям на период распродаж.
Финансовый консультант Бенетт дала советы покупателям на период распродаж
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Нужно понимать, что у нас большинство наших покупок эмоциональные, то есть мы поддаёмся эмоциям, и это не рационально, а эмоционально. И здесь самый лучший план — и на самом деле самый приятный тоже — это составить себе абсолютно чёткий план, что мы хотим купить и какой у нас есть на это бюджет», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, ещё одно преимущество планирования покупок — чувство предвкушения, которое помогает избежать нерациональных покупок.

«И это ничуть не меньше, ничуть не хуже, чем даже эффект от самой покупки», — считает Бенетт.

Как добавила эксперт, в таком случае человек себя очень грамотно загружает позитивными эмоциями.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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