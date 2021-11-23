Школьницу из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара

Школьницу Марианну Хахузокову из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Пожар произошёл 15 марта, когда 12-летняя Марианна осталась дома с двумя младшими сёстрами без взрослых. Девочка почувствовала запах дыма из-за короткого замыкания электрооборудования и вывела сестёр из дома к матери и старшему брату, которые находились в летней кухне. Мать вызвала пожарных.

Хахузокова первой в Адыгее удостоена памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

«Хорошей традицией становятся такие церемонии, когда чествуют детей за отважные поступки», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили предотвративших ограбление студентов.