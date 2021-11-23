Школьницу из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара

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Школьницу Марианну Хахузокову из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара.
Школьницу из Адыгеи наградили медалью Совфеда за спасение сестёр из пожара
  • © Официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Пожар произошёл 15 марта, когда 12-летняя Марианна осталась дома с двумя младшими сёстрами без взрослых. Девочка почувствовала запах дыма из-за короткого замыкания электрооборудования и вывела сестёр из дома к матери и старшему брату, которые находились в летней кухне. Мать вызвала пожарных.

Хахузокова первой в Адыгее удостоена памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

«Хорошей традицией становятся такие церемонии, когда чествуют детей за отважные поступки», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили предотвративших ограбление студентов.

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